Доцент МГУ Волхонский отметил, что Индия может выбрать торговлю с Россией вопреки пошлинам США

Отказ от сотрудничества с Россией нанесет больший ущерб индийской экономике, чем американские санкции. Таким мнением поделился доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам ученого, Индия значительно увеличила импорт дешевой российской нефти и стала крупным экспортером переработанных нефтепродуктов. Потеря российского рынка станет серьезным ударом, даже несмотря на введенные США повышенные таможенные сборы.
Таким образом, индийские власти предпочтут сохранить выгодное партнерство с Москвой, невзирая на давление Вашингтона, подчеркнул Волхонский.
