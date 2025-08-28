В США оказались озадачены решением Индии не отказываться от российской нефти

Наварро: США может снизить пошлины для Индии на 25% при отказе от нефти из РФ

США могут снизить пошлины для Индии на 25%, если она откажется от российской нефти, но она не делает этого. Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро признался в интервью телеканалу Bloomberg TV , что его смутило решение Нью-Дели.

По его словам, администрация Дональда Трампа уже завтра может снизить на четверть пошлины для Индии, но индийская сторона не проявляет готовности в этом вопросе. И это его озадачило.

«[Премьер-министр Индии Нарендра] Моди — великий лидер, Индия — это страна зрелой демократии, во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят <…>: „Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть“», — сказал Наварро.

При этом он надеется, что Вашингтон все же добьется от Индии и Кита отказа от закупок российского энергоресурса.

Ранее вступили в силу торговые пошлины США для Индии, повышенные до 50%.