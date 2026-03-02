Уложили в багажник и увезли. Задержание пилота сбитого над Кувейтом F-15 попало на видео

На видео запечатлен момент, когда сотрудники сил безопасности общаются с пилотом на английском. Летчик катапультировался после попадания ракеты в американский F-15 и приземлился на территории Кувейта.

Задержанного, по опубликованным данным, поместили в багажник автомобиля. Официальных заявлений от США и властей Кувейта пока не поступало. Не исключено, что F-15 был сбит дружественным огнем.

Истребитель потерпел крушение к западу от Аль-Джахры в Кувейте. Самолет потерял управление, но оба пилота успели катапультироваться за несколько секунд до падения.

Ранее Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю. Целями стали правительственный квартал и военные объекты.