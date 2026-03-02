F-15 сбили в Кувейте дружественным огнем

Американский истребитель F-15 был сбит в Кувейте предположительно из-за дружественного огня. Об этом сообщила телекомпания NDTV .

«Есть неподтвержденные сообщения о том, что в происшествии мог быть задействован „дружественный огонь“», — утверждает источник журналистов.

Истребитель F-15 ВВС США разбился к западу от Аль-Джахры в Кувейте, потеряв управление в полете. Оба пилота успешно катапультировались за секунды до падения.

На кадрах, опубликованных в Сети, видны повреждения хвостовой части перед потерей контроля.

Журналист-расследователь, получивший широкую известность как один из ведущих исследователей международной расследовательской группы Bellingcat*, Кристиан Триберт публично прокомментировал видеозапись.

«В небе виден белый дым, что наводит на мысль о том, что F-15 мог быть сбит — возможно, в результате огня по своим», — написал он в соцсетях.

Телеканал CNN указывает, что причины катастрофы, а также принадлежность самолета и пилота к конкретным военно-воздушным силам официально пока остаются неизвестными.

Иранское иранское агентство Tasnim утверждает, что истребитель F-15 армии США, пытавшийся вторгнуться в страну, был сбит средствами ПВО Исламской Республики. Одного пилота самолета задержали.

*Издание Bellingcat* включено в реестр СМИ-иностранных агентов.