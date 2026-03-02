Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю

Иран запустил 10-ю волну ракет по целям в Тель-Авиве, Хайфе и Восточном Иерусалиме. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции, текст заявления привело агентство Fars .

Целями стали правительственный квартал Израиля и военные объекты. Жителям еврейского государства рекомендовали держаться подальше от военных баз и по возможности покинуть страну.

Тем временем секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что Иран не будет вести переговоров с США. Тем самым он опроверг сообщения газеты The Wall Street Journal, что исламская республика якобы передала через Оман предложение Белому дому возобновить диалог.