Пентагон обвинил Россию в запуске противоспутникового оружия в космос

Пентагон обвинил Россию в размещении оружия в космосе. Военное ведомство США утверждает, что РФ запустила на орбиту противоспутниковый аппарат.

«Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли», — заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По словам чиновника, запуск якобы произошел 16 мая. Райдер добавил, что на той же орбите находится американский правительственный спутник, который будет следить за российским, написало РИА «Новости».

Ранее Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе и запрете на размещение оружия на околоземной орбите. А США стали одной из стран, проголосовавший против проекта. В результате Совбез отклонил российскую резолюцию.