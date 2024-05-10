Мир 10 мая 2024, 10:57 Укрепление российской нации из-за кампании Запада признали в Ирландии Ирландский журналист Боуз заявил об укреплении российской нации из-за Запада Unsplash

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Российский народ существенно укрепился в результате действий Запада. К такому выводу в социальной сети X пришел ирландский журналист Чей Боуз.

«Неудачная и опрометчивая кампания Запада против России лишь укрепила и объединила эту великую нацию», — написал он.

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Журналист добавил, что западные страны впустую потратили миллиарды, чтобы представить россиян не теми, кем они являются. Свою публикацию Боуз сопроводил видео парада Победы на Красной площади.

В пятницу, 9 мая, в Москве прошел парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие свыше девяти тысяч человек, а также авиация и 75 единиц боевой техники. Парад посетили главы девяти государств, в том числе — шести бывших республик СССР.

Президент России Владимир Путин в своей речи указал на недопустимость угроз стране извне.