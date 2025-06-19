Захарова заявила о наличии у Украины компромата на британских политиков

У Украины есть компромат на многих западных политиков, в том числе и из Великобритании. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявил в интервью ведущему RT Рику Санчесу на полях ПМЭФ-2025.

По словам дипломата, украинский президент Владимир Зеленский и его администрация собрали сведения о том, кто из союзников участвовал в подготовке операций на территории России и спонсировал диверсии.

Захарова подчеркнула, что Европа в лице Украины получила «уникальную террористическую ячейку», которая представляет ее интересы.

Ранее дипломат заявила, что Зеленский не забирает тела погибших солдат ВСУ, но при этом не забывает выпрашивать у Запада ракеты.