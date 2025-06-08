Глава Украины не забирает тела погибших солдат ВСУ, однако не забывает выпрашивать у Запада ракеты, которые только увеличат число жертв. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, в очередном интервью украинский лидер пожаловался, что Соединенные Штаты передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, якобы предназначавшихся Киеву.

«Шесть тысяч пакетов, предназначенных Украине, почему-то не забирает. Так еще ракеты клянчит, чтобы увеличить количество жертв. И снова не забрать», — написала Захарова.

Ранее популярный украинский блогер Анатолий Шарий раскрыл причину отказа Киева забирать тела солдат ВСУ. По его словам, украинские власти изначально не собирались этого делать, поскольку у государства нет ни базы, ни специалистов, ни протокола для принятия и идентификации трупов.