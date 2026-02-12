Украину уличили в поддержке террористов в Африке

Украина напрямую поддерживает террористов в Африке и снабжает их вооружениями. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также обратила внимание, что через Украину оружие попадает к боевикам, из-за чего страдает весь континент.

«Незаконный оборот как бы украинского оружия всплывает везде. Так вот, на Африканском континенте оборот этого оружия растет», — указала дипломат.

Захарова добавила, что наиболее активно Украина сотрудничает с боевиками в Мали.

«Атаки террористов на бензовозы, попытки блокады городов, убийства мирных жителей происходили при содействии внешних сил. Мы приводили соответствующие факты. Призываем международное сообщество принять меры для воспрепятствования попаданию оружия в руки террористов», — заключила она.

В сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал о заключенных договоренностях о поставках оружия в Африку.