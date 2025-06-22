Украину уличили в безумии после слов Ермака о России

Кошкович: после слов Ермака Россия может сделать с Украиной все, что угодно

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак своими высказываниями о России демонстрирует безумие властей страны. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Россия теперь может сделать буквально все с Украиной <…> Эти люди в Киеве совершенно безумны», — написал он.

Венгерский эксперт привел слова Ермака о возможности заключить мир с российской стороной, если ей продемонстрировать силу.

После очередных массированных атак на Киев Ермак попросил от союзников более серьезной поддержки и призвал отправить как можно больше оружия ВСУ. По его словам, действия российской стороны якобы направлены на усиление военного конфликта.

Пользователи Сети заявили, что глава офиса Зеленского решил воспользоваться моментом, чтобы снова выпросить вооружения.