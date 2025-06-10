Ермак попросил оружия для ВСУ на фоне ударов по целям в Киеве

Ермак попросил нового оружия для ВСУ на фоне масштабной атаки на Киев

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал ночные атаки на Киев. В Telegram-канале он попросил сильнее поддержать ВСУ и отправить как можно больше оружия.

«Пора вводить санкции. Пора поддержать Украину оружием. Пора доказать, что демократия имеет силу», — написал он.

По словам Ермака, российская сторона якобы каждый день всех обманывает, говоря о своем желании заключить мир.

Подписчики главы офиса Зеленского заявили, что Ермак просто решил воспользоваться моментом, чтобы снова попросить вооружения для Украины.

На фоне этого украинские СМИ публикуют кадры с пожарами в Киеве. Последнюю атаку на город назвали «одной из самых сильных». Как сообщил Telegram-канал Shot, много взрывов прогремели в Борисполе, под ударом оказался местный аэропорт. Сильный пожар начался в месте, где находится резервуар для хранения топлива.