Стремление президента Польши Кароля Навроцкого прекратить финансировать Украину показало, что отношение Европы к ней изменилось. Она перестала казаться исключительно пострадавшей стороной, сообщило издание Lidovky .

«Похоже, Украина теряет статус единственной жертвы. Жертвы, к которой западные государства относятся гуманно — скорее, предоставляя пожертвования, чем предоставляя отчетность», — заявил автор статьи.

Украинские военные 3,5 года пользовались терминалами Starlink не бесплатно, услуги спутниковой связи оплачивало польское правительство. Киевский режим воспринимал это как должное, но Навроцкий наложил вето на поправку к закону о продлении финансирования и буквально схватил Украину за горло.

Власти Польши задумали навязать ей свои требования в обмен на продолжение помощи. Например, потребовать признать убийства поляков во время Второй мировой войны. В бескорыстной поддержке отказали также Венгрия, Словакия и США.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев припомнил рассорившимся Украине и Польше слова Тараса Бульбы. Он отметил, что Навроцкий — русофоб, сцепившийся с бандеровцами.