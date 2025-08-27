«Клинические русофобы». Медведев оценил спор Польши и Украины цитатой из «Тараса Бульбы»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил спор между Украиной и Польшей из-за Волынской резни цитатой из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба». Об этом он написал в Telegram-канале .

«Когда ругаются клинические русофобы, бандеровцы и ляхи — это хорошо. Новый президент Навроцкий — русофоб, но тему крепко ухватил и гвоздит бандеровских отморозков на Банковой. А те отвечают ему в том духе, что наследники Степана Бандеры, но потому ненавидят русское и по праву младшие братья вам, панам польским», — иронично отметил Медведев.

Политик привел цитату из произведения «Тарас Бульба».

«Ждем, когда новоявленный Бульба заявится на Банковую и молвит: „Сынку, помогли тебе твои ляхи?“ А дальше исход один. Ну, вы знаете: „Я тебя породил…“», — заключил он.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий призвал не давать гражданство страны последователям украинского национализма.