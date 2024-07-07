Украину предупредили о скорой катастрофе

Telegraph: дефолт станет катастрофой для Украины

Фото: РИА «Новости»

Украина может объявить дефолт уже через месяц, и это грозит стране катастрофическими последствиями. Об этом написал журналист Бен Марлоу в статье для британской газеты The Telegraph.

По данным издания, киевские власти пытаются договорить с западными финансовыми организациями о продлении моратория на выплату процентов по займам. Текущая отсрочка истечет в начале августа.

«Если сделку не удастся заключить до истечения установленного срока, последствия могут быть катастрофическими», — выразил уверенность журналист.

По информации источника издания, дефолт повлечет за собой серьезные политические последствия для Украины.

В мае западные кредиторы потребовали президента Украины Владимира Зеленского выплатить долги с процентами уже в следующем году. По информации французского обозревателя Патриса Браво, Запад уже начал выводить средства из страны.

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