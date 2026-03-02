Украину попросили помочь странам Персидского залива отражать атаки Ирана

Британия попросила украинских специалистов о помощи странам Персидского залива в отражении атак Ирана. Об этом рассказал британский премьер Кир Страмер в соцсети Х .

«Мы привлечем экспертов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские беспилотники, атакующие их», — заявил он в видеообращении.

Страмер напомнил, что Соединенные Штаты с разрешения Британии могут использовать ее базы для операции против Ирана, но само Соединенное Королевство в ней участвовать не станет.

Ранее Иран нанес ракетные удары по американским и британским танкерам в районе Персидского залива и Ормузского пролива. По данным Корпуса стражей Исламской революции, ракеты поразили три танкера в седьмую и восьмую волны военной операции.

Британские военные усилили уровень защиты своих баз и персонала до максимального уровня. В рамках «региональнй оборонительной операции» самолеты ВС Великобритании на Ближнем Востоке подняли в воздух.