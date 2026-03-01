КСИР сообщил о поражении трех танкеров США и Британии в Персидском заливе

Иран нанес ракетные удары по трем американским и британским танкерам в районе Персидского залива и Ормузского пролива. Об этом заявил Корпус стражей Исламской революции, сообщило агентство ISNA .

КСИР заявил, что в ходе седьмой и восьмой волн военной операции ракетами поражены три американских и британских танкера в районе Персидского залива и Ормузского пролива, сейчас суда горят.

По словам военных, американская морская база Али-Салем в Кувейте полностью выведена из эксплуатации, уничтожены три морских объекта США. База в порту Миня в Бахрейне атакована четырьмя беспилотниками, нанесен серьезный ущерб командным центрам.

Общее число погибших и раненых американских военнослужащих достигло 560. КСИР сообщил о психологическом кризисе среди военных США и израильских поселенцев из-за непрерывных атак.

