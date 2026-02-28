Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке в рамках обороны

Самолеты Вооруженных сил Великобритании на Ближнем Востоке подняли в воздух в рамках «региональной оборонительной операции». Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер, его слова привела газета The Guardian .

Глава правительства выразил поддержку и солидарность в рамках обязательств по обеспечению безопасности союзникам. У Британии есть ряд оборонительных возможностей в регионе.

«Мы также обращаемся к гражданам Великобритании, проживающим в регионе, и делаем все возможное, чтобы поддержать их», — отметил Стармер.

Военные Соединенного Королевства усилили уровень защиты британских баз и персонала в регионе до самого высокого уровня.

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана. Оно состоится в 16:00 28 февраля по нью-йоркскому времени (00:00 1 марта по московскому).