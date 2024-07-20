Украину обвинили в шантаже Венгрии

Депутат Шеремет: режим Зеленского начал шантажировать Венгрию

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Украинские власти решили внедрить политику шантажа и давления по отношению к Венгрии. Для этого киевский режим перекрыл поставки российской нефти, заявил в беседе с РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Это должно стать показательным примером для стран Европы, которым, в случае отказа танцевать под дудку Владимира Зеленского, грозит получить удар ножом в спину», — сказал он.

По словам Шеремета, западным союзникам нужно задуматься, ведь они пригрели на груди «змею в виде режима Зеленского».

Глава венгерского МИД Петер Сийярто оценил попытку главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля устроить бойкот из-за поездок Орбана в Россию и Китай. Представитель Венгрии назвал ее детсадовской.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до этого заявил, что Евросоюз, США, Китай и Турция смогут оказать влияние на скорое разрешение конфликта на Украине.

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