Орбан назвал три способные повлиять на Украину страны

Орбан: ЕС, США, КНР и Турция могут повлиять на разрешение конфликта на Украине

Евросоюз, США, Китай и Турция могут повлиять на разрешение конфликта на Украине. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю.

«Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: Европейский союз, США и Китай. Также нужно принять во внимание Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией», — отметил он.

В своем письме Орбан указал, что без внешнего вмешательства стороны украинского конфликта не начнут искать выход из него. По его мнению, Китай продолжит участие в урегулировании конфликта, только если его шансы на успех «будут близки к определенным».

Также премьер-министр Венгрии заметил, что Евросоюз до сих пор копировал провоенную политику США по Украине. Теперь появился шанс способствовать началу переговоров.

Ранее Орбан заявил, что созданная Венгрией мирная инициатива по Украине идет по плану.