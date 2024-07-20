«Уровень детского сада». Сийярто оценил попытку Борреля бойкотировать Венгрию

Сийярто назвал мышление Борреля детсадовским, а его работу в ЕС — провальной

Фото: РИА «Новости»

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал детсадовской попытку главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля устроить бойкот Венгрии на встрече глав МИД из-за поездок Виктор Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на венгерские СМИ.

До этого журналисты во время пресс-конференции спросили у Сийярто, как он оценивает сообщения, что Боррель якобы планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в августе, чтобы бойкотировать Венгрию.

Чиновник ответил, что пока не получал от него писем подобного содержания.

«Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь», — заявил Сийярто.

Он считает, что в ЕС достаточно других проблем из-за украинского конфликта. Сийярто отметил, что Боррель, к счастью, скоро уходит, поэтому есть надежда, что «потеря веса внешней политики Евросоюза прекратится». При этом добавил, что будучи уже 10 лет главой венгерского МИД успел поработать с тремя главами ЕС по внешней политике и каждый раз думал, что «хуже уже быть не может, но я всегда ошибался».

Ранее Сийярто назвал дурным вкусом решение представителей стран Балтии и Скандинавии бойкотировать встречи в Будапеште.

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