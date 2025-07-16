Украину обвинили в нерациональном использовании ракет Patriot

Польский эксперт Анджей Кински обвинил командование ВСУ в использовании слишком большого количества ракет зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska.
«Украинцы с самого начала использовали Patriot слишком активно, расходуя больше ракет, чем того требовала ситуация. <…> Их должно было хватить на три месяца, а украинцы потребляли их за месяц», — заявил Кински.
Эксперт добавил, что украинская армия нерационально использовала и другие виды вооружения, в том числе немецкие ракеты IRIS-T.