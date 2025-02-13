Песков назвал возможное место встречи Путина и Трампа

Песков: решения о встрече Путина и Трампа в Эр-Рияде пока нет

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд подходит России и США как возможное место встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако решения по этому поводу пока не принимали. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

«Для двух стран Эр-Рияд подходит. Действительно, Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне, ни на высшем на этот счет не принималось и не фиксировалось», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что контакты могут пройти как в Эр-Рияде, так и в другой столице. В любом случае подготовка встречи займет несколько недель или месяцев.

Песков напомнил, что Россия и Саудовская Аравия ведут очень конструктивное взаимодействие в разных сферах, а у Владимира Путина добрые отношения с наследным принцем.

Днем ранее российский и американский президенты провели телефонную беседу, которая длилась полтора часа. Одной из основных тем разговора стал конфликт на Украине.