Лавров обвинил Запад в превращении Украины в наземный авианосец для борьбы с РФ

Коллективный Запад в нарушение обещаний использовал Украину для противостояния с Россией, посмевшей отстаивать национальные интересы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом интервью для документального проектав честь 80-летия режиссера Никиты Михалкова, сообщил ТАСС .

По его словам, после распада СССР пришла эйфория, провозглашались общечеловеческие ценности и отсутствие врагов. Однако как только Россия начала отстаивать собственные интересы и отказалась расплачиваться за дружбу с Западом забвением русских в Донбассе, Крыму и Новороссии, началось давление.

«Все договоренности, которые в этой связи Запад спонсировал, в том числе вместе с нами, добиваясь уважения прав этих людей, не мешали ему гнуть свою линию, создавая из Украины „анти-Россию“, такой наземный авианосец для создания постоянных угроз Российской Федерации», — сказал Лавров.

Ранее госсекретарь Марко Рубио призвал США сотрудничать с Россией по украинскому вопросу. Его встреча с Лавровым может пройти 23 октября.