Рубио призвал к сотрудничеству России и США по урегулированию на Украине

Россия и США должны сотрудничать в интересах устойчивого мира на Украине. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, его слова привели на сайте ведомства.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили дальнейшие шаги после разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский МИД подтвердил факт разговора. По его информации, собеседники обсудили шаги, чтобы реализовать понимания, достигнутые президентами ранее.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Лавров и Рубио могут встретиться 23 октября. Госдепартамент не подтвердил и не опроверг эту информацию.