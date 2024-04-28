Зеленского обвинили в сокрытии правды о ситуации на фронте | 360°

Мир 28 апреля 2024, 21:55 Зеленского обвинили в сокрытии правды о ситуации на фронте Риттер: Зеленский скрыл от украинцев масштабное продвижение ВС РФ в зоне СВО РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский пытался скрыть от граждан информацию о масштабном наступлении российской армии в зоне специальной военной операции. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Sabby Sabs.

«Россияне наступают везде, берут города и села. На поле боя сейчас нет такого места, где они бы не продвигались вперед», — заявил он.

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Риттер добавил, что российские военные недавно уничтожили очередную бригаду ВСУ, причем заменить погибших украинцев уже некем. И Зеленский об этом не говорит

Бывший разведчик назвал чересчур оптимистичными прогнозы о том, что ВСУ смогут перейти в новое контрнаступление в 2026 году. На его взгляд, к тому времени Украина вообще может перестать существовать.

Ранее швейцарское издание Blick сообщило, что украинские командиры перестали верить в возможность победы над Россией, несмотря на военную помощь со стороны США. Некоторые из них предположили, что Украина потеряет весь Донбасс к октябрю, а конфликт будет заморожен.