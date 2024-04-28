Зеленского обвинили в сокрытии правды о ситуации на фронте | 360°

28 апреля 2024, 21:55
Зеленского обвинили в сокрытии правды о ситуации на фронте
Риттер: Зеленский скрыл от украинцев масштабное продвижение ВС РФ в зоне СВО
Президент Украины Владимир Зеленский пытался скрыть от граждан информацию о масштабном наступлении российской армии в зоне специальной военной операции. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Sabby Sabs.
«Россияне наступают везде, берут города и села. На поле боя сейчас нет такого места, где они бы не продвигались вперед», — заявил он.
Реклама
Риттер добавил, что российские военные недавно уничтожили очередную бригаду ВСУ, причем заменить погибших украинцев уже некем. И Зеленский об этом не говорит
Бывший разведчик назвал чересчур оптимистичными прогнозы о том, что ВСУ смогут перейти в новое контрнаступление в 2026 году. На его взгляд, к тому времени Украина вообще может перестать существовать.
Ранее швейцарское издание Blick сообщило, что украинские командиры перестали верить в возможность победы над Россией, несмотря на военную помощь со стороны США. Некоторые из них предположили, что Украина потеряет весь Донбасс к октябрю, а конфликт будет заморожен.
США
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама