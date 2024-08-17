Украинцы вышли на протест в Варшаве с требованием отдать паспорта

Несколько десятков переехавших в Польшу украинцев устроили акцию протеста около посольства в Варшаве с требованием выдать заказанные паспорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

Авторы напомнили, что начиная с весны дипломаты прекратили выдачу новых документов согражданам, чьи паспорта потеряли срок действия. При этом приказ о мобилизации, по которому выдачу документов проводят только после предоставления военного билета, в силу тогда еще не вступил.

Недовольные самоуправством сотрудников посольства украинцы принесли к зданию дипмиссии плакаты с требованием прекратить дискриминацию мужчин и словами, что «Паспорт — это право, а не привилегия».

К протестующим вышел сотрудник посольства, которому участники акции заявили, что оплатили все необходимые пошлины, но документов так и не увидели. В ответ им рекомендовали «писать письменное обращение» или возвращаться на Украину.

Ответственность за прекращение выдачи паспортов уехавшим с Украины мужчинам на себя взял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объявил, что проживание в другой стране не освобождает от обязанностей для защиты Родины, поэтому выдача документов в посольствах по всему миру прекратилась. Вместо этого желающие могут получить справку для возвращения домой.