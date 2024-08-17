Украинцы вышли на протест в Варшаве с требованием отдать паспорта

Фото: РИА «Новости»

Несколько десятков переехавших в Польшу украинцев устроили акцию протеста около посольства в Варшаве с требованием выдать заказанные паспорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Авторы напомнили, что начиная с весны дипломаты прекратили выдачу новых документов согражданам, чьи паспорта потеряли срок действия. При этом приказ о мобилизации, по которому выдачу документов проводят только после предоставления военного билета, в силу тогда еще не вступил.

Недовольные самоуправством сотрудников посольства украинцы принесли к зданию дипмиссии плакаты с требованием прекратить дискриминацию мужчин и словами, что «Паспорт — это право, а не привилегия».

К протестующим вышел сотрудник посольства, которому участники акции заявили, что оплатили все необходимые пошлины, но документов так и не увидели. В ответ им рекомендовали «писать письменное обращение» или возвращаться на Украину.

Ответственность за прекращение выдачи паспортов уехавшим с Украины мужчинам на себя взял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объявил, что проживание в другой стране не освобождает от обязанностей для защиты Родины, поэтому выдача документов в посольствах по всему миру прекратилась. Вместо этого желающие могут получить справку для возвращения домой.

Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

Беременность 50+. Чем может быть полезен пример Марины Федункив

Компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

Москвичей пустили на строящиеся станции Троицкой линии метро

«Святая» Камала. Глобалисты сходят с ума, пропихивая Харрис к власти

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте