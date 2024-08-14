Украинцы не получат водительские права за рубежом

Не вставшим на воинский учет украинцам откажут в получении прав за границей

Фото: Freepik

Не вставшие на учет украинцы, находящиеся за других странах, не получат водительские права. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета».

По данным издания, в реестре военнообязанных «Оберег» заносят информацию об обновлении мужчиной от 18 до 60 лет военно-учетных данных. Если такая информация отсутствует, ему могут отказать в получении водительского удостоверения за границей. Ограничения также коснулись выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. К 1 июля план по мобилизации, согласно которому в ряды Вооруженных сил Украины должны были призвать 50 тысяч человек, провалился.

Также украинские власти освободили около 2800 заключенных для того, чтобы отправить их в зону боевых действий. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что из 2,3 миллиона военнообязанных украинцев к призыву оказались годны 1,1 миллиона человек.

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

Автомобильным аптечкам изменили состав. Что нужно знать водителям

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте