Не вставшим на воинский учет украинцам откажут в получении прав за границей

Не вставшие на учет украинцы, находящиеся за других странах, не получат водительские права. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета».

По данным издания, в реестре военнообязанных «Оберег» заносят информацию об обновлении мужчиной от 18 до 60 лет военно-учетных данных. Если такая информация отсутствует, ему могут отказать в получении водительского удостоверения за границей. Ограничения также коснулись выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. К 1 июля план по мобилизации, согласно которому в ряды Вооруженных сил Украины должны были призвать 50 тысяч человек, провалился.

Также украинские власти освободили около 2800 заключенных для того, чтобы отправить их в зону боевых действий. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что из 2,3 миллиона военнообязанных украинцев к призыву оказались годны 1,1 миллиона человек.