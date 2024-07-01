Украина сорвала план по призыву в ряды ВСУ

Die Welt: за три месяца Украина не смогла призвать в армию 50 тысяч человек

Фото: РИА «Новости»

Власти Украины не выполнили план по мобилизации, согласно которому за три месяца в ряды вооруженных сил должны были призвать 50 тысяч человек. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

Авторы публикации указали, что для компенсации потерь и формирования новых армейских бригад планировалось призвать в ряды ВСУ 50 тысяч бойцов за три месяца. Однако «страна значительно отстала от этих показателей». К концу 2024 года Украине нужны будут 200 тысяч бойцов, отметили в статье.

С мая на Украине освободили около 2800 заключенных для того, чтобы отправить их на фронт. По данным издания, в некоторых колониях администрация препятствовала этому из-за нежелания терять дешевую рабочую силу.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин ранее заявил, что из 2,3 миллиона военнообязанных украинцев к призыву годны 1,1 миллиона человек.

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