«Могут быть мобилизованными». На Украине назвали число годных к призыву

Из 2,3 миллиона военнообязанных украинцев к призыву годны 1,1 миллиона человек. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, чьи слова привело издание ведомства «АрмияInform».

Среди тех, кто обновил свои данные с 18 мая, много забронированных и имеющих право на отсрочку.

«То есть миллион и 100 тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды сил обороны», — подчеркнул Лазуткин.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. После этого в стране практически не осталось мужчин. Государство столкнулось с большими экономическими проблемами.

Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что ежедневно более 100 человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь границу и сбежать в европейские страны. Большую часть уклонистов задерживают, сообщили «Известия».