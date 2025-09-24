На Украине разговор главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете оценили, как унижение перед всем миром. Об этом РИА «Новости» рассказала жительница Киевской области.

«Что касается Овального кабинета, изменилось ли мое отношение. Ну мне кажется, что вся страна увидела <…> это полное фиаско. Зеленского унизили на глазах у всего мира», — отметила она.

По мнению женщины, ситуация в Белом доме ярко показала, что Украине нужен новый и сильный лидер, а Зеленского таким назвать нельзя.

Словесная перепалка между Трампом и Зеленским произошла в Овальном кабинете в феврале. Тогда глава Белого дома отчитал его и украинский лидер покинул США раньше запланированного времени.

Накануне Трамп и Зеленский встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Они обменялись мнениями относительно спецоперации. После этого украинский лидер заявил, что чувствует себя президентом США.