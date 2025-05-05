Украинцев в Финляндии отправили на лесоповал

Yle: в Финляндии беженцам с Украины предложили работать на лесоповалах

Перебравшиеся в Финляндию украинские беженцы получили предложение отправиться работать на лесоповал. Об этом сообщило финское агентство Yle .

Первая группа украинцев уже проходит обучение по профессии лесоруба в колледже в Саариярви. Инициаторами запуска новой программы стали компании лесной отрасли. Такие меры позволят привлечь новые кадры, ведь финские предприятия столкнулись с острой нехваткой рабочей силы.

По словам преподавателя колледжа Пяйви Кайпомяки, учебное заведение даст украинским беженцам знания, необходимые для трудоустройства в финское лесоводство.

Эксперты сделали вывод, что в ближайшие пять лет лесохозяйственным компаниям Финляндии потребуется 12–14 тысяч работников. По данным на 2024 год, в стране проживали около 27 тысяч украинцев. А еще около 10 тысяч беженцев с 2022 года находятся в миграционных центрах.

Ранее жители Польши пожаловались на запросы беженцев с Украины. Полякам приходится стоять в длинных очередях к врачам из-за наплыва украинцев.