Польские пациенты выражают недовольство увеличением нагрузки на систему здравоохранения из-за украинских беженцев. Об этом в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил онколог Томаш Саросек.

По словам врача, жалобы польских пациентов на украинцев отражают общую тенденцию снижения симпатий к беженцам в стране. Саросек отметил, что не все жители Польши довольны большим количеством украинцев.

Как сообщает издание, многие поляки жалуются на длинные очереди к врачам и нехватку больничных коек, связывая эти проблемы с наплывом беженцев. Эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда подтвердил, что время ожидания приема у некоторых специалистов может достигать года.

Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский глубоко разочаровал Польшу своими действиями.