Некоторые граждане Украины, которые находятся в США в рамках гуманитарных программ, по ошибке получили электронные письма с требованием покинуть страну в течение недели. Об этом сообщили издания Reuters и Politico со ссылкой на представителя администрации президента Дональда Трампа.

«Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, к вам могут быть применены меры со стороны правоохранительных органов, что приведет к вашей высылке», — было указано в уведомлении.

В письме сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США аннулировало гуманитарный статус получателей.

В пятницу, 4 апреля, ведомство уведомило о том, что отправили письма по ошибке, и программа гуманитарной помощи, которая была запущена после начала спецоперации на Украине, продолжается.

Неясно, сколько человек получили электронное сообщение, но рассылка вызвала панику среди людей.

Ранее администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом обеспечивает Украине сильную позицию для переговоров по урегулированию конфликта. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что Трамп сыграл ключевую роль в предотвращении третьей мировой войны и активно выступает за мирное урегулирование на Украине.