Украинцам в США по ошибке разослали письма с требованием покинуть страну
Reuters: Белый дом по ошибке приказал украинцам уехать из США
«Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, к вам могут быть применены меры со стороны правоохранительных органов, что приведет к вашей высылке», — было указано в уведомлении.
В письме сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США аннулировало гуманитарный статус получателей.
В пятницу, 4 апреля, ведомство уведомило о том, что отправили письма по ошибке, и программа гуманитарной помощи, которая была запущена после начала спецоперации на Украине, продолжается.
Неясно, сколько человек получили электронное сообщение, но рассылка вызвала панику среди людей.
Ранее администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом обеспечивает Украине сильную позицию для переговоров по урегулированию конфликта. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что Трамп сыграл ключевую роль в предотвращении третьей мировой войны и активно выступает за мирное урегулирование на Украине.