Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом обеспечивает Украине сильную позицию для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в интервью CNN рассказал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Они (представители США — прим. ред.) видят своей задачей обеспечить сильную позицию Украины, о чем последовательно сообщают на протяжении наших дискуссий», — сообщил Дмитриев.

Дмитриев провел встречи с ключевыми членами администрации США в Вашингтоне. Главной темой переговоров стало восстановление российско-американских отношений. Обсудили также возобновление прямого авиасообщения, взаимодействие в Арктике и редкоземельные металлы.

Российский политик отметил, что для достижения полного взаимопонимания потребуется еще несколько встреч. Прямой диалог позволяет не искажать информацию, заявил Дмитриев.