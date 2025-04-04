Без Трампа могла бы начаться третья мировая война

Президент США Дональд Трамп сыграл ключевую роль в предотвращении третьей мировой войны и активно выступает за мирное урегулирование на Украине. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с Fox News .

«Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже добилась значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса», — сказал он.

При этом Дмитриев подчеркнул, что российские дипломаты тоже прорабатывают вероятные варианты развития событий.

До этого Дмитриев встретился с представителями американского сената в Вашингтоне, переговоры состоялись в Белом доме по просьбе Трампа. Основными темами стали вероятные условия урегулирования конфликта на Украине и требование прекращения огня. При этом пока не известно, виделся ли Дмитриев с американским лидером.