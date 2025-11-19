Украинцам назвали два способа изменить судьбу своей страны
Поклонская призвала украинцев или сложить оружие, или воевать против Киева
Только жители Украины могут изменить судьбу своей страны, когда киевский режим ради благополучия команды президента Владимира Зеленского приносит их жизни в жертву. Достаточно выбрать один из двух вариантов действий, написала в Telegram-канале бывший прокурор Крыма Радведа Поклонская.
Она отметила, что Украина прекратила выполнять свои функции и обязательства перед людьми как государство еще в 2014 году. Сейчас и уровень коррупции резко вырос, и Киев стал отправлять украинцев на передовую в качестве пушечного мяса.
«Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, „Пир во время чумы“», — подчеркнула Поклонская.
Она добавила, что враг украинцев сидит не в Москве, а в Киеве. Россия проводит спецоперацию именно против этой преступной власти. Украинский суверенитет давно исчез. Остались только «паразиты на теле умирающей страны», которые играют роль мученика-патриота, имея огромный кошелек за рубежом.
Украинцы должны выбрать: отказаться от вражды и сложить оружие или повернуть его в сторону коррумпированных чиновников и Зеленского.
Ранее экстрасенс Аделина Панина объяснила, что Поклонская сменила имя, желая изменить свою судьбу.