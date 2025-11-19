Поклонская призвала украинцев или сложить оружие, или воевать против Киева

Только жители Украины могут изменить судьбу своей страны, когда киевский режим ради благополучия команды президента Владимира Зеленского приносит их жизни в жертву. Достаточно выбрать один из двух вариантов действий, написала в Telegram-канале бывший прокурор Крыма Радведа Поклонская.

Она отметила, что Украина прекратила выполнять свои функции и обязательства перед людьми как государство еще в 2014 году. Сейчас и уровень коррупции резко вырос, и Киев стал отправлять украинцев на передовую в качестве пушечного мяса.

«Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, „Пир во время чумы“», — подчеркнула Поклонская.

Она добавила, что враг украинцев сидит не в Москве, а в Киеве. Россия проводит спецоперацию именно против этой преступной власти. Украинский суверенитет давно исчез. Остались только «паразиты на теле умирающей страны», которые играют роль мученика-патриота, имея огромный кошелек за рубежом.

Украинцы должны выбрать: отказаться от вражды и сложить оружие или повернуть его в сторону коррумпированных чиновников и Зеленского.

