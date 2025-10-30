Участница «Битвы экстрасенсов» объяснила, почему Поклонская сменила имя

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская изменила имя на Радведу не просто так, однако причина не связана с угрозой безопасности. Об этом беседе с Ura.ru заявила бывшая участница «Битвы экстрасенсов», астролог, таролог и экстрасенс Аделина Панина.

«Смена имени несет за собой и перемену в судьбе. Это энергия обновления. Человек может перепрошить всю систему, поменяв свое имя», — сказала она.

По словам Паниной, если против человека было много негатива, то перемена имени помогает «обозначать совершенно другую ветку вероятности», чтобы прожить иную жизнь.

Экстрасенс подчеркнула, что в ситуации с Поклонской, которая удивила не только другим именем, но и сменила религию, может идти речь о перемене жизненного вектора. Например, она может навсегда отказаться от политики.

«Скорее всего, она совсем уйдет из политики и будет, возможно, развивать какую-то свою общественную организацию, возможно, новый религиозный устой или что-то подобное», — предположила экстрасенс.

По ее словам, смена имени говорит о желании сделать прорыв в жизни.

Ранее блогер Сергей Ключенков, больше известный как Сергей Мардан, назвал новое имя Поклонской «погонялом из какой-то онлайн-игры». По его словам, так бывшая прокурор «разрывает связи с ненавистным ей христианством».