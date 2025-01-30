Украинца задержали в Словакии по подозрению в госперевороте

Полиция в Словакии задержала гражданина Украины по подозрению в госперевороте

Полицейские в Словакии задержали гражданина Украины в связи с подозрением в организации государственного переворота. Об этом сообщило издание Dennik N .

По информации источника, правоохранители начали процедуру выдворения мужчины с территории республики.

«Полицейские задержали одного человека в связи с вероятной угрозой государственного переворота. Шеф полиции Яна Машкарова сообщила, что речь идет о гражданине Украины, которого выдворят в ближайшее время», — отметили журналисты.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что в стране работают иностранные службы, причастные к попыткам госпереворота в Грузии и к Майдану на Украине. Он допускал, что во время акций протеста кто-то может попытаться проникнуть в правительственные здания и заблокировать работу.

Ранее оппозиция в Словакии предложила вынести вотум недоверия правительству Фицо на голосование в парламент.