Премьер Словакии заявил о попытках свергнуть власть в стране

Фицо: иностранные эксперты по переворотам пытаются свергнуть власть в Словакии

В Словакии действуют иностранные эксперты, причастные к Майдану на Украине и попыткам госпереворота в Грузии. Их цель — свергнуть власть в стране. Об этом заявил премьер Роберт Фицо на пресс-конференции.

«Модель, которая готовится, очень простая и опробована во многих странах», — подчеркнул глава правительства.

Он рассказал, что во время акций протеста кто-то может попытаться проникнуть в правительственные здания или занять их, чтобы заблокировать работу.

Ранее словацкая оппозиция предложила вынести на голосование в парламент вотум недоверия правительству Фицо. Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка обвинил премьер-министра в попытках изолировать страну от европейских партнеров. Однако рассмотрение вотума 21 января сорвалось, поскольку правительство сделало заседание закрытым из-за прочтения секретного доклада.