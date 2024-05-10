Мир 10 мая 2024, 10:22 Украинскую петицию об иностранных войсках связали с истощением ВСУ Константинов: появление петиции на сайте Зеленского означает истощение ВСУ РИА «Новости»

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Появление петиции о приглашении иностранных войск на Украину на сайте президента страны Владимира Зеленского свидетельствует об истощении ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Это очевидный сигнал близкого краха и истощения банды ВСУ. Мы находимся в преддверии большого шухера под названием „окончательный развал территорий и падение украинского фронта“», — отметил он.

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Константинов добавил, что на территории соседней страны грядут изменения и к этому необходимо готовиться.

Ранее на официальном сайте Зеленского появилась петиция с призывом пригласить в страну иностранные войска. Для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что петиция является вызывающей провокацией. По его словам, прямое вмешательство стран НАТО в конфликт таит в себе большую опасность.