Украинского беженца убили в Германии

Spiegel: украинского беженца убили в приюте в немецком Ростоке

Украинского беженца убили в приюте в немецком городе Росток. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на данные местной полиции.

По информации журналистов, 46-летнего мужчину с тяжелыми ранениями нашел охранник накануне днем. Вызванные медики не успели ничего сделать и лишь констатировали смерть.

Полицейские начали расследование, но пока не смогли предоставить прессе никакой дополнительной информации.

В июне депутат бундестага от Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт призвал выгнать из Германии украинских беженцев, которые не устроились на работу.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер призвала ограничить приток украинских беженцев в страну.