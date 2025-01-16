Украинско-белорусскую границу завалили валунами и противотанковыми ежами

Препятствия в виде валунов и строительного мусора появились на границе между Украиной и Белоруссией. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Трасса через границу завалена огромными валунами. Через лес тянется колючая проволока», — уточнил канал.

На кадрах видно, что автомобильную дорогу, идущую с Украины в Белоруссию, завалили валунами, противотанковыми ежами, строительным мусором. Кроме того, вдоль шоссе также тянется колючая проволока.

До этого сообщалось, что в прошлом году Минск направил специальные подразделения МВД на границу с Украиной, чтобы не допустить проникновения на территорию республики диверсантов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что на белорусской территории по просьбе его коллеги Александра Лукашенко разместят ракетный комплекс «Орешник».

До этого политолог Александр Перенджиев высказался о возведении Польшей линии оборонительных укреплений на границе с Украиной, отметив, что так поляки хотят бороться с контрабандой и нелегальной миграцией с территории соседней страны.