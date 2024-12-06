Политолог Перенджиев назвал возведение линии укреплений Польши на границе с Украиной борьбой с нелегальной миграцией
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Инфо 24» назвал возможные причины строительства Польшей линии оборонительных укреплений на границе с Украиной.
Собеседник издания считает, что в первую очередь это коммерческий проект, похожий на тот, который в свое время реализовали власти Украины.
«Во-вторых, это борьба с нелегальной миграцией и контрабандой с территории Украины», — сообщил Перенджиев.
Как заметил политолог, многие украинцы до сих пор продолжают незаконно пересекать границу с Польшей.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что линия оборонительных укреплений «Восточный щит» будет распространена и на границу с Украиной. Изначально ее строили, чтобы отгородиться от России и Белоруссии.