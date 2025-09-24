В США предупредили о переходе украинского кризиса на новый этап, ведущий к большей эскалации. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, передал ТАСС .

«И мы вступили в период, который, по-видимому, может привести к еще большей эскалации», — сказал он.

До этого Рубио заявил, что Киеву следует согласиться на сделку о мире. При этом не исключил, что американская администрация в будущем может в какой-то момент прекратить содействовать урегулированию украинского конфликта.

До этого Рубио раскритиковал ООН за бездействие и превращение в организацию, которая лишь тратит деньги вместо урегулирования мировых кризисов, в частности, украинского и в секторе Газа. И добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп уже поднял вопрос о пользе всемирной организации и смысле ее существования.