Украинский конфликт ударил по Африке

Украинский конфликт негативно повлиял на торговые сделки между африканскими странами и Россией из-за введенных Западом санкций. Об этом РИА «Новости» заявила панафриканист, общественный деятель Натали Ямб.

«Ситуация на Украине безусловно оказывает влияние на Африку, прежде всего, из-за санкций. Франкофонная Африка использует африканский франк в качестве валюты, а он контролируется Францией», — объяснила она.

Ямб подчеркнула, что у африканских стран есть деньги, но нет собственных валют. И это обстоятельство мешает им торговать с Россией.

Несмотря на то, что финансы государств Африки хранятся в их центральных банках, фактически их контролирует Париж, поэтому им приходится вести сделки с Москвой через «третьи руки». По словам Ямб, это малопривлекательно.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и впредь будет помогать Африке, в том числе в борьбе с терроризмом. До этого глава МИД Конго Жан-Клод Гакассо заявил, что Россия в отличие от Запада никогда не была рабовладельческой страной.