Россия никогда не была рабовладельческой страной или страной-колонизатором, а наоборот боролась с этим явлением. Об этом РИА «Новости» заявил конголезский министр иностранных дел Жан-Клод Гакоссо.

Глава МИД Конго посетил первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия — Африка, проходящую в Сириусе с 9 по 10 ноября.

«У отношений с Западом есть наследие трагической истории — рабства, а затем и колонизации. А ведь Россия никогда не была рабовладельческой страной. Россия никогда не была страной-колонизатором. Совсем наоборот», — подчеркнул Гакассо.

По его словам, Советский Союз очень рано восстал против этого явления, а также поддержал африканские страны.

Министр отметил, что сейчас отношения его страны с Россией основаны на взаимной выгоде и взаимоуважении, а не такие, когда «на партнера смотрят с презрением». Гакассо добавил, что схожие отношение его страна выстраивает и с Китаем.

Ранее генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что специалисты оператора помогут Камеруну наладить процесс утилизации резиновых отходов.