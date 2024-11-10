Россия продолжит помогать Африке в борьбе с терроризмом
Путин: РФ будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных сферах
Россия намерена и впредь помогать Африке в самых разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом. На это указал президент Владимир Путин, его заявление на первой министерской конференции форума партнерства «Россия — Африка» зачитал глава МИД Сергей Лавров.
«Хотел бы подтвердить, что Россия и впредь будет оказывать нашим африканским друзьям всемерное содействие в самых различных сферах, в том числе в преодолении последствий стихийных бедствий, решении продовольственных проблем, противодействии эпидемическим заболеваниям, борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также в обеспечении устойчивого развития», — отметил в обращении Путин.
Глава государства добавил, что на международной арене страны Африки пользуются растущим авторитетом.
«Они проводят миролюбивую, конструктивную внешнюю политику, в решении важнейших вопросов международной повестки дня играют все более значимую роль», — заключил Путин.
Ранее на Западе Россию признали неформальным лидером Глобального Юга.