Россия продолжит помогать Африке в борьбе с терроризмом

Путин: РФ будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных сферах

Россия намерена и впредь помогать Африке в самых разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом. На это указал президент Владимир Путин, его заявление на первой министерской конференции форума партнерства «Россия — Африка» зачитал глава МИД Сергей Лавров.

«Хотел бы подтвердить, что Россия и впредь будет оказывать нашим африканским друзьям всемерное содействие в самых различных сферах, в том числе в преодолении последствий стихийных бедствий, решении продовольственных проблем, противодействии эпидемическим заболеваниям, борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также в обеспечении устойчивого развития», — отметил в обращении Путин.

Глава государства добавил, что на международной арене страны Африки пользуются растущим авторитетом.

«Они проводят миролюбивую, конструктивную внешнюю политику, в решении важнейших вопросов международной повестки дня играют все более значимую роль», — заключил Путин.

Ранее на Западе Россию признали неформальным лидером Глобального Юга.