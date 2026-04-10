Отправка президентом Владимиром Зеленским украинских специалистов ПВО на Ближний Восток обернулась провалом. Об этом сообщило издание L’AntiDiplomatico .

По данным журналистов, после того как Киев предложил помощь в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинцев уехать.

«Оказалось, что все пять объектов, которые те „защищали“, были уничтожены. Более того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах», — указали в материале.

В итоге Киев нажил себе врагов в Тегеране. Иран нанес удар по украинской базе и складам беспилотников в ОАЭ. Объекты уничтожили, а 21 украинский специалист не вернулся домой.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла высказывание Зеленского о готовности Украины помочь в разблокировании Ормузского пролива, несмотря на то что его об этом не просили.