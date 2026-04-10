Украинских специалистов ПВО выгнали с Ближнего Востока после провальной миссии
L’AntiDiplomatico: украинские специалисты ПВО провалили ближневосточную миссию
Отправка президентом Владимиром Зеленским украинских специалистов ПВО на Ближний Восток обернулась провалом. Об этом сообщило издание L’AntiDiplomatico.
По данным журналистов, после того как Киев предложил помощь в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинцев уехать.
«Оказалось, что все пять объектов, которые те „защищали“, были уничтожены. Более того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах», — указали в материале.
В итоге Киев нажил себе врагов в Тегеране. Иран нанес удар по украинской базе и складам беспилотников в ОАЭ. Объекты уничтожили, а 21 украинский специалист не вернулся домой.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла высказывание Зеленского о готовности Украины помочь в разблокировании Ормузского пролива, несмотря на то что его об этом не просили.