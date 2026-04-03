Захарова высмеяла Зеленского после слов о разблокировке Ормузского пролива

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание Владимира Зеленского о готовности Украины участвовать в разблокировании Ормузского пролива. Пост она опубликовала в своем телеграм-канале .

Захарова процитировала Зеленского, который заявил, что Украину не пригласили участвовать в решении вопроса разблокировки Ормузского пролива, однако страна готова предложить помощь.

«Дома-то все решил. Пора за крупные проблемы браться», — написала она.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам Ирана, есть разрушения и жертвы среди мирного населения. Исламская республика ответила атаками на израильские территории и военные объекты США на Ближнем Востоке.

Эскалация конфликта привела к остановке судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ на мировой рынок. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану, что США мощными ударами отбросят страну в каменный век.